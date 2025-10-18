Atelier briques « construis-moi un musée ! » Musée de La Poste Paris

Inclus dans le billet d’entrée au musée (gratuit pour les moins de 26 ans).

La façade de style brutaliste du Musée de La Poste lui a valu d’obtenir le label « Architecture contemporaine remarquable ». Cet atelier propose aux enfants et à leurs parents de la réaliser en briques !

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris

Situé au cœur du quartier Montparnasse, face à la gare, le Musée de La Poste est un musée singulier, insolite, contemporain et étonnant !

Au travers de ses collections historiques (37 000 pièces), philatéliques (400 000 pièces) et artistiques (6 000 pièces d’art moderne et contemporain), explorez toute la richesse de l’univers postal, des premiers messagers à nos jours.

Accompagné par un médiateur culturel, ou en autonomie, déambulez dans le parcours d’exposition permanent organisé en trois plateaux : « La conquête du territoire », « Des Hommes et des métiers » et « La Poste, l’art et le timbre ».

Reflet de l’évolution de la société, le musée vous invite à voyager dans le temps et à revisiter l’histoire de France à travers celle des activités postales et plus largement de l’univers postal.

Vous pouvez également profiter des expositions temporaires organisées régulièrement au rez-de-chaussée du musée.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

Seul, en groupe ou en famille, le musée pense à tout le monde : visites contées, ateliers récréatifs et visites guidées thématiques.

L’équipe pédagogique du musée accompagne les enseignants dans l’élaboration de projets artistiques et culturels.

Résolument engagé pour l’accès de tous à la culture, le musée propose aux acteurs sociaux et professionnels une programmation adaptée afin de promouvoir l’activité culturelle au service du lien social. Métro :

– Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2) : lignes 4, 6, 12, 13

– Pasteur : lignes 6, 12

– Falguière : ligne 12

Bus (arrêts Musée Postal et Gare Montparnasse) :

28, 39, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96

