ATELIER BRIQUES LEGO® LA VILLE DE LE CORBUSIER Montpellier

ATELIER BRIQUES LEGO® LA VILLE DE LE CORBUSIER

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Le Corbusier a rêvé d’une ville moderne, organisée, lumineuse et tournée vers l’avenir. Ses plans mettaient en avant l’ordre, la géométrie et l’harmonie entre espaces de vie, de travail et de loisirs. Dans cet atelier, nous vous proposons de vous glisser dans la peau de cet architecte visionnaire imaginez des immeubles élancés, des espaces verts généreux, des rues aérées et des formes audacieuses. Donnez naissance à une cité idéale en briques LEGO®,

Adultes et enfants à partir de 6 ans

Gratuit

Inscription sur place

Durée 30 minutes

Accessible de 14h à 16h .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

