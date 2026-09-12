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AGENDA · Montpellier

ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS Montpellier

samedi 17 octobre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
907 Rue du Professeur Blayac
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Hall
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier

Dans le cadre des échappées inattendues du CNRS

Sur invitation du CNRS, Bricks4Kidz Montpellier vous propose de découvrir trois méthodes de construction en 1h30
un atelier 3D, une mosaïque géante, une activité LEGO®technic motorisé.

À partir de 6 ans
Inscription obligatoire   .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00  serviceprogrammation@herault.fr

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English :

L’événement ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES

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