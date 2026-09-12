Informations pratiques

Montpellier

ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Hall

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Dans le cadre des échappées inattendues du CNRS

Sur invitation du CNRS, Bricks4Kidz Montpellier vous propose de découvrir trois méthodes de construction en 1h30

un atelier 3D, une mosaïque géante, une activité LEGO®technic motorisé.

À partir de 6 ans

Inscription obligatoire .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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English :

L’événement ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES