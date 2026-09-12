ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS Montpellier
samedi 17 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Hall
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Dans le cadre des échappées inattendues du CNRS
Sur invitation du CNRS, Bricks4Kidz Montpellier vous propose de découvrir trois méthodes de construction en 1h30
un atelier 3D, une mosaïque géante, une activité LEGO®technic motorisé.
À partir de 6 ans
Inscription obligatoire .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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English :
L’événement ATELIER BRIQUES LEGO®: LES MONDES PERDUS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES
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