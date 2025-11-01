Atelier Briqu’oleur Saint-Martin-d’Aubigny
Atelier Briqu’oleur Saint-Martin-d’Aubigny samedi 1 novembre 2025.
Atelier Briqu’oleur
3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 18:30:00
2025-11-01
Fabrique tes propres mini briques comme un vrai artisan !
Un atelier ludique, créatif et 100 % fait main, pour petits et grands curieux.
Tu modèles, tu presses, tu démoules… et tu repars avec ta mini brique artisanale !
Une activité amusante pour découvrir le métier de briquetier en s’amusant. .
3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 61 95 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr
Atelier Briqu'oleur
