Atelier Briqu’oleur Saint-Martin-d’Aubigny

Atelier Briqu’oleur Saint-Martin-d’Aubigny samedi 1 novembre 2025.

Atelier Briqu’oleur

3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 18:30:00

Date(s) :
2025-11-01

Fabrique tes propres mini briques comme un vrai artisan !
Un atelier ludique, créatif et 100 % fait main, pour petits et grands curieux.
Tu modèles, tu presses, tu démoules… et tu repars avec ta mini brique artisanale !
Une activité amusante pour découvrir le métier de briquetier en s’amusant.   .

3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 61 95  mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

