Atelier broche fleuri – octobre rose Maison de Santé de Bellevue Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public, Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Atelier de sensibilisation porté par l’association « Du pain et des roses », et renforcement de la solidarité autour du cancer du sein en créant ensemble des broches de fleurs séchées à porter lors de la déambulation festive pour Octobre rose.Pour les habitants du Grand Bellevue

Maison de Santé de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100