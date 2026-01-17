[Atelier] Broche perlée Chez Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Broche perlée

63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 18:00:00

2026-02-24

Offrez-vous une parenthèse créative et inspirante avec L’Atelier Brut, le temps d’une journée dédiée à la détente, à la création et au plaisir de faire soi-même.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser une broche perlée unique, véritable bijou textile, en choisissant parmi une grande variété de perles, sequins et matériaux scintillants. Que vous suiviez un modèle existant ou que vous souhaitiez créer votre propre design, vous serez accompagné pas à pas pour donner vie à une création qui vous ressemble.

Pensé comme une journée pour soi, cet atelier est autant un moment de convivialité que de créativité, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

• Choix du modèle parmi plusieurs gabarits ou création libre

• Large sélection de perles et sequins mise à disposition

• Accompagnement tout au long de la journée

• Boisson chaude offerte le matin et l’après-midi

• Déjeuner partagé sur place

Tarif 80 € par personne

Places limitées

Inscription obligatoire au 06 88 34 66 59 .

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

