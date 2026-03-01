Atelier Broder avec des perles Commes les grands Brest
Atelier Broder avec des perles
Commes les grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2026-03-27 14:00:00
fin : 2026-03-27 16:00:00
2026-03-27
Découvrez la pose de perles et de strass et ajoutez les à vos créations textiles. Brodez des perles pour capter la lumière, mettre en valeur votre tissus et ajouter des paillettes dans la vie !
Informations pratiques
Durée 2h.
Matériel inclus.
Proposé en collaboration avec Joséphine, Les Moulins de mon cœur.
Sur inscription auprès de la librairie. .
Commes les grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne
