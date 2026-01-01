Atelier Broder la nature Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Dans le cadre de l’exposition Les sens de l’Art , l’art du fil rencontre l’upcycling afin de donner une nouvelle vie à des matériaux chinés dans la nature. Animé par Léa Coutureau et ouvert à tous dès 14 ans, débutants compris. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
English : Atelier Broder la nature
