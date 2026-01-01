Atelier Broder la nature Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier Broder la nature Pôle culturel de Narrosse Narrosse samedi 14 février 2026.

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Dans le cadre de l’exposition Les sens de l’Art , l’art du fil rencontre l’upcycling afin de donner une nouvelle vie à des matériaux chinés dans la nature. Animé par Léa Coutureau et ouvert à tous dès 14 ans, débutants compris.   .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54  communication@mairie-narrosse.fr

