Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

L’artiste contemporain Coskun investit l’univers d’un sculpteur du début du XXe siècle, Paul Belmondo. Après une présentation de ce dialogue, vous êtes invités à écrire puis broder vos émotions sur une surface textile.

Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle 14 Rue de l’Abreuvoir, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155186901 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-paul-belmondo Inspirée des cabinets de curiosités du XVIIIe siècle, la muséographie offre au visiteur un univers sobre et majestueux, mais aussi une ambiance très intimiste, à travers les réserves visitables qui témoignent du travail préparatoire de l’artiste. Créée grâce au soutien de la Fondation Aéroports de Paris, la galerie tactile permet également d’appréhender les œuvres non plus seulement avec le regard, mais aussi avec la main, et de ressentir au plus près le geste du sculpteur. Le parcours de visite permet également de découvrir l’espace de travail de Paul Belmondo, reconstitué à partir de son atelier de Montparnasse, tandis que le jardin et la cour d’honneur accueillent des œuvres de l’artiste (dont deux bronzes ont pu être installés grâce aux dons de particuliers) et d’autres sculpteurs de son époque, ainsi que des expositions temporaires.

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

©Ville de Boulogne-Billancourt