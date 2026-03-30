Atelier broderie À vos aiguilles Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
Atelier broderie À vos aiguilles Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle samedi 11 avril 2026.
Atelier broderie À vos aiguilles
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-22
Expérimentez et donnez une seconde vie à l’un de vos vêtements grâce à notre machine à broder !
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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
Experiment and give a second life to one of your garments with our embroidery machine!
L’événement Atelier broderie À vos aiguilles La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-27 par Nous La Rochelle
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