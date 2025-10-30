Atelier broderie astrale Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne
Atelier broderie astrale Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne jeudi 30 octobre 2025.
Atelier broderie astrale
Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 18:30:00
fin : 2025-10-30 21:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Brodez votre signe astrologique
Avec Aurore du Labo Créatif.
Venez vous initier à la broderie en brodant votre signe astrologique autour d’un cocktail et d’une planche apéro. .
Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie +33 6 49 52 80 35
English : Atelier broderie astrale
Embroider your astrological sign
German : Atelier broderie astrale
Sticken Sie Ihr Sternzeichen
Italiano :
Ricamate il vostro segno zodiacale
Espanol :
Borda tu signo del zodiaco
L’événement Atelier broderie astrale Saint-Julien-sur-Calonne a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Terre d’Auge Tourisme