Atelier broderie astrale Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne

Atelier broderie astrale Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne jeudi 30 octobre 2025.

Atelier broderie astrale

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 18:30:00
fin : 2025-10-30 21:30:00

Date(s) :
2025-10-30

Brodez votre signe astrologique
Avec Aurore du Labo Créatif.
Venez vous initier à la broderie en brodant votre signe astrologique autour d’un cocktail et d’une planche apéro.   .

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie +33 6 49 52 80 35 

English : Atelier broderie astrale

Embroider your astrological sign

German : Atelier broderie astrale

Sticken Sie Ihr Sternzeichen

Italiano :

Ricamate il vostro segno zodiacale

Espanol :

Borda tu signo del zodiaco

