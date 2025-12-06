Atelier broderie au Café La Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer à un atelier broderie au Café La Belle Poule le samedi 6 décembre 2025.

Barba’Fil vous invite à broder la magie de Noël le samedi 6 décembre 2025 lors d’un atelier broderie.

Matériel 100% fourni et accompagnement pas à pas, avec Barbara, brodeuse professionnelle. Vous repartirez avec votre création.

2 créneaux au choix 14h-17h ou 15h-18h.

Réservation et prépaiement par chèque, espèces ou CB par mail ou sur place. 36 .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org

English : Embroidery workshop at Café La Belle Poule

Take part in an embroidery workshop at Café La Belle Poule on Saturday 6th December 2025.

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 6. Dezember 2025, an einem Stickerei-Workshop im Café La Belle Poule teil.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di ricamo al Café La Belle Poule sabato 6 dicembre 2025.

Espanol : Taller de bordado en el Café La Belle Poule

Ven a participar en un taller de bordado en el Café La Belle Poule el sábado 6 de diciembre de 2025.

L’événement Atelier broderie au Café La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE AMBOISE