Atelier broderie au Café La Belle Poule Amboise
Atelier broderie au Café La Belle Poule Amboise samedi 6 décembre 2025.
Atelier broderie au Café La Belle Poule
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Venez participer à un atelier broderie au Café La Belle Poule le samedi 6 décembre 2025.
Barba’Fil vous invite à broder la magie de Noël le samedi 6 décembre 2025 lors d’un atelier broderie.
Matériel 100% fourni et accompagnement pas à pas, avec Barbara, brodeuse professionnelle. Vous repartirez avec votre création.
2 créneaux au choix 14h-17h ou 15h-18h.
Réservation et prépaiement par chèque, espèces ou CB par mail ou sur place. 36 .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
English : Embroidery workshop at Café La Belle Poule
Take part in an embroidery workshop at Café La Belle Poule on Saturday 6th December 2025.
German :
Nehmen Sie am Samstag, den 6. Dezember 2025, an einem Stickerei-Workshop im Café La Belle Poule teil.
Italiano :
Partecipate a un laboratorio di ricamo al Café La Belle Poule sabato 6 dicembre 2025.
Espanol : Taller de bordado en el Café La Belle Poule
Ven a participar en un taller de bordado en el Café La Belle Poule el sábado 6 de diciembre de 2025.
