Atelier broderie au café La Belle Poule Amboise

Atelier broderie au café La Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez participer à un atelier broderie, le samedi 7 mars 2026, au café associatif la Belle Poule.

Brodez des pissenlits avec Barba’Fil, brodeuse professionnelle. Tout le matériel est fourni et vous pourrez repartir avec votre création.

Inscription par mail ou au café. 35 .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org

English : Embroidery workshop at La Belle Poule café

Take part in an embroidery workshop on Saturday, 7th March 2026 at the Belle Poule community café.

