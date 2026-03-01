Atelier broderie au café La Belle Poule Amboise
Atelier broderie au café La Belle Poule Amboise samedi 7 mars 2026.
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Venez participer à un atelier broderie, le samedi 7 mars 2026, au café associatif la Belle Poule.
Brodez des pissenlits avec Barba’Fil, brodeuse professionnelle. Tout le matériel est fourni et vous pourrez repartir avec votre création.
Inscription par mail ou au café. 35 .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org
English : Embroidery workshop at La Belle Poule café
Take part in an embroidery workshop on Saturday, 7th March 2026 at the Belle Poule community café.
L’événement Atelier broderie au café La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-03-03 par OFFICE AMBOISE