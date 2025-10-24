Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie » Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie » Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy vendredi 24 octobre 2025.

Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie »

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie

Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie »

Dans le cadre de l’exposition Australie Mondes aborigènes.

.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

Embroidery workshop at the Museum of African and Asian Art

Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie

As part of the exhibition Australia ? Mondes aborigènes.

German :

Stickerei-Workshop im Museum für afrikanische und asiatische Kunst

Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie »

Im Rahmen der Ausstellung Australien ? Welten der Aborigines.

Italiano :

Laboratorio di ricamo al Museo d’arte africana e asiatica

Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie

Nell’ambito della mostra Australia ? Mondi aborigeni.

Espanol :

Taller de bordado en el Museo de Arte Africano y Asiático

Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie

En el marco de la exposición Australia ? Mundos aborígenes.

L’événement Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie » Vichy a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations