Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie » Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie » Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy vendredi 24 octobre 2025.
Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie »
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 17:30:00
Date(s) :
2025-10-24
Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie
Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie »
Dans le cadre de l’exposition Australie Mondes aborigènes.
.
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
English :
Embroidery workshop at the Museum of African and Asian Art
Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie
As part of the exhibition Australia ? Mondes aborigènes.
German :
Stickerei-Workshop im Museum für afrikanische und asiatische Kunst
Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie »
Im Rahmen der Ausstellung Australien ? Welten der Aborigines.
Italiano :
Laboratorio di ricamo al Museo d’arte africana e asiatica
Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie
Nell’ambito della mostra Australia ? Mondi aborigeni.
Espanol :
Taller de bordado en el Museo de Arte Africano y Asiático
Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie
En el marco de la exposición Australia ? Mundos aborígenes.
L’événement Atelier Broderie au musée des arts d’Afrique et d’Asie Sophie de Saint-Martin « MagiedeSoie » Vichy a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations