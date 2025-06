Atelier broderie Bargello Granville 30 juillet 2025 14:00

Manche

Atelier broderie Bargello Rose Café Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-07-30 16:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Autour d’un petit goûter, deux heures pour découvrir avec Sandrine la broderie Bargello chez Rose café ! C’est beau, c’est facile, c’est rapide et extrêmement moderne !

Chaque séance de l’été est différente. On peut donc choisir d’en faire une ou plusieurs.

Le matériel est fourni.

Réservation indispensable. Juste 7 places !

Rose Café

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 17 51 06 97 ateliersandrinebihorel@gmail.com

English : Atelier broderie Bargello

Over a light snack, Sandrine and you will spend two hours discovering Bargello embroidery at Rose café! It’s beautiful, easy, fast and extremely modern!

Each summer session is different. So you can choose to do one or several.

Materials provided.

Reservations essential. Only 7 places!

German :

Rund um einen kleinen Snack, zwei Stunden, um mit Sandrine die Bargello-Stickerei bei Rose café zu entdecken! Es ist schön, es ist einfach, es ist schnell und extrem modern!

Jede Sommersitzung ist anders. Man kann also wählen, ob man eine oder mehrere davon machen möchte.

Das Material wird zur Verfügung gestellt.

Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Nur 7 Plätze!

Italiano :

Durante uno spuntino leggero, Sandrine e voi trascorrerete due ore alla scoperta del ricamo Bargello al Rose café! È bello, facile, veloce ed estremamente moderno!

Ogni sessione estiva è diversa. Potete quindi scegliere di farne una o più.

Tutta l’attrezzatura è fornita.

Prenotazione obbligatoria. Solo 7 posti!

Espanol :

Con un tentempié ligero, Sandrine y usted pasarán dos horas descubriendo el bordado Bargello en el café Rose Es bonito, fácil, rápido y muy moderno

Cada sesión de verano es diferente. Así que puedes elegir hacer una o varias.

Se proporciona todo el material.

Imprescindible reservar. Sólo 7 plazas

L’événement Atelier broderie Bargello Granville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Granville Terre et Mer