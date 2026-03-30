Atelier broderie Micro Folie Civray

Atelier broderie

Micro Folie 2, place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier broderie. .

Micro Folie 2, place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier broderie

L’événement Atelier broderie Civray a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou