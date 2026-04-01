Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Tonneville

Adresse : 1700 Rue de la Libération

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 16:15:00

Tarif :

Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 16:15:00
fin : 2026-04-23 17:15:00

Date(s) :
2026-04-23

Les enfants de 7 à 11 ans sont invités à explorer la magie de la broderie à travers un atelier inspiré des étoiles et du ciel nocturne.
Guidés pas à pas, ils apprendront les techniques pour créer leur propre broderie en relief, colorée et personnalisée.
Chaque participant repartira avec une création unique, fruit de son talent et de son univers personnel.
Deux créneaux au choix
14h45 15h45,
– 16h15 17h15.
Réservation indispensable nombre de places limité !   .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80  planetarium.ludiver@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver

L’événement Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague