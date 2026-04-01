Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:15:00

fin : 2026-04-23 17:15:00

Date(s) :

2026-04-23

Les enfants de 7 à 11 ans sont invités à explorer la magie de la broderie à travers un atelier inspiré des étoiles et du ciel nocturne.

Guidés pas à pas, ils apprendront les techniques pour créer leur propre broderie en relief, colorée et personnalisée.

Chaque participant repartira avec une création unique, fruit de son talent et de son univers personnel.

Deux créneaux au choix

14h45 15h45,

– 16h15 17h15.

Réservation indispensable nombre de places limité ! .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver

L’événement Atelier broderie constellation au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague