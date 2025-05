Atelier Broderie créative – Calice & Mandibule Le Havre, 26 mai 2025 18:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Broderie créative Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-26 18:00:00

fin : 2025-05-26 19:30:00

2025-05-26

Quand la passion broderie vous pique, difficile de s’en défaire !

Nous vous proposons un atelier de broderie créative sur papier ou tissu selon vos inspirations.

Version papier Libre à vous d’apporter des cartes postales ou photos chères à votre cœur afin de leur donner une seconde vie… Les broder bien sûr et transformer ces précieux papiers cartonnés en petites œuvres d’art à offrir ou à accrocher fièrement sur les murs !

Ensemble, amusons nous à découvrir quelques points de base de la broderie ; ce qui vous permettra par la suite de vous amuser et de personnaliser à l’infini tous les supports qui vous inspirent papier, tissus, vêtements usés, feuilles…

Version tissu sur un simple morceau de tissu avec un tambour à broder ou sur un vêtement à customiser, dessinez ou écrivez grâce à du fil et une aiguille.

Fils et aiguille seront votre moyen d’expression pour customiser votre support, l’embellir, le transformer, faire passer des messages… Bref, créer !

Ouvert à tous à partir de 10 ans en autonomie.

Possibilité d’apporter votre propre carte postale ou photo sur papier épais (pas de papier imprimante).

Réservation obligatoire.

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Atelier Broderie créative

When your passion for embroidery takes hold, it’s hard to resist!

We offer a creative embroidery workshop on paper or fabric, according to your inspiration.

Paper version: You’re free to bring postcards or cherished photos and give them a second life… Embroider them, of course, and turn these precious cardboard papers into little works of art to give as gifts or hang proudly on your walls!

Together, we’ll have fun learning a few basic embroidery stitches, so that you can then have fun and personalize any material that inspires you: paper, fabric, used clothes, leaves…

Fabric version: on a simple piece of fabric with an embroidery drum, or on a garment to be customized, draw or write using thread and needle.

Thread and needle will be your means of expression to customize your support, embellish it, transform it, convey messages… In short, create!

Open to anyone aged 10 and over.

Bring your own postcard or photo on thick paper (no printer paper).

Reservations required.

German :

Wenn Sie die Leidenschaft für Stickerei einmal gepackt hat, ist es schwer, sie wieder loszuwerden!

Wir bieten Ihnen einen Workshop für kreative Stickerei auf Papier oder Stoff nach Ihren Inspirationen an.

Papierversion: Es steht Ihnen frei, Postkarten oder Fotos, die Ihnen am Herzen liegen, mitzubringen, um ihnen ein zweites Leben zu geben… Besticken Sie sie natürlich und verwandeln Sie das wertvolle Kartonpapier in kleine Kunstwerke, die Sie verschenken oder stolz an die Wand hängen können!

Gemeinsam mit Ihnen werden wir einige Grundstiche der Stickerei kennenlernen, mit denen Sie sich anschließend austoben und alle Materialien, die Sie inspirieren, individuell gestalten können: Papier, Stoffe, alte Kleidungsstücke, Blätter…

Stoffversion: Auf einem einfachen Stück Stoff mit einer Sticktrommel oder auf einem Kleidungsstück, das Sie anpassen möchten, können Sie mit Nadel und Faden zeichnen oder schreiben.

Nadel und Faden werden Ihr Ausdrucksmittel sein, um Ihre Unterlage individuell zu gestalten, sie zu verschönern, zu verwandeln, Botschaften zu übermitteln… Kurz gesagt: kreativ sein!

Offen für alle ab 10 Jahren in Eigenregie.

Es besteht die Möglichkeit, Ihre eigene Postkarte oder Ihr eigenes Foto auf dickem Papier mitzubringen (kein Druckerpapier).

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una volta che ci si appassiona al ricamo, è difficile resistere!

Offriamo un laboratorio di ricamo creativo su carta o tessuto, secondo la vostra ispirazione.

Versione su carta: siete liberi di portare cartoline o foto che vi stanno a cuore e di dar loro una seconda vita… Potrete ricamarle, naturalmente, e trasformare questi preziosi pezzi di carta in piccole opere d’arte da regalare o da appendere con orgoglio alle vostre pareti!

Impariamo insieme alcuni punti base del ricamo, così potrete divertirvi a personalizzare tutto ciò che vi ispira: carta, stoffa, vecchi vestiti, foglie…

Versione su tessuto: su un semplice pezzo di stoffa con un tamburo da ricamo, o su un capo da personalizzare, disegnate o scrivete con filo e ago.

Filo e ago saranno il vostro mezzo espressivo per personalizzare il materiale, abbellirlo, trasformarlo, trasmettere il vostro messaggio… In poche parole, create!

Aperto a chiunque abbia almeno 10 anni.

È possibile portare la propria cartolina o foto su carta spessa (non carta da stampante).

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una vez que te enganchas al bordado, ¡es difícil resistirse!

Te proponemos un taller de bordado creativo sobre papel o tela, según tu inspiración.

Versión en papel: Puedes traer postales o fotos que tengas en el corazón y darles una segunda vida… Puedes bordarlas, por supuesto, y convertir estos preciosos trozos de papel en pequeñas obras de arte para regalar o colgar con orgullo en tus paredes

Vamos a divertirnos juntos aprendiendo algunas puntadas básicas de bordado, para que luego puedas divertirte personalizando cualquier cosa que te inspire: papel, tela, ropa vieja, hojas, etc.

Versión en tela: sobre un simple trozo de tela con un tambor de bordado, o sobre una prenda que quieras personalizar, dibuja o escribe utilizando hilo y una aguja.

Hilo y aguja serán tu medio de expresión para personalizar tu material, embellecerlo, transformarlo, transmitir tu mensaje… En definitiva, ¡crear!

Abierto a mayores de 10 años.

Puedes traer tu propia postal o foto en papel grueso (no papel de impresora).

Imprescindible reservar.

L’événement Atelier Broderie créative Le Havre a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie