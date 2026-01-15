Atelier: Broderie créative Calice & Mandibule Le Havre

Atelier: Broderie créative

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Brodez, piquez, créer, exprimez-vous, détendez-vous !

Pour ce premier atelier broderie créative de l’année, vous aurez le choix selon vos inspirations, de broder sur du tissu, sur une carte postale, une photo ou sur un cyanotype que vous aurez vous-même créé le matin dans nos ateliers !

Version papier libre à vous d’apporter des cartes postales ou photos chères à votre cœur afin de leur donner une seconde vie… les broder bien sûr et transformer ces précieux papiers cartonnés en petite œuvres d’art à offrir ou à accrocher fièrement sur les murs !

Version tissue sur un simple morceau de tissu avec un tambour à broder ou sur un vêtement à customiser, dessinez ou écrivez grâce à du fil et une aiguille.

Ensemble, amusons nous à découvrir quelques points de base de la broderie ; ce qui vous permettra par la suite de vous amuser et de personnaliser à l’infini tous les supports qui vous inspirent papier, tissus, vêtements usés, feuilles…

Fils et aiguille seront votre moyen d’expression pour customiser votre support, l’embellir, le transformer, faire passer des messages… bref, créer ! .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

