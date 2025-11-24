Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)

Atelier broderie d’automne à partir de 2 ans à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Tarif: 15€

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

English : Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres

Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)

Autumn embroidery workshop from age 2 at salle Rosa Bonheur.

Registration on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Price: 15?

German : Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres

Workshop zu zweit (Kinder/ Eltern, Großeltern, Kindermädchen)

Herbststickerei-Workshop ab 2 Jahren im Rosa-Bonheur-Saal.

Nach Anmeldung unter 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Preis: 15?

Italiano :

Laboratorio in coppia (bambini/genitori, nonni, tata)

Laboratorio di ricamo autunnale per bambini a partire dai 2 anni presso la Salle Rosa Bonheur.

Iscrizioni al numero 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Prezzo: 15?

Espanol : Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres

Taller a dúo (niños/padres, abuelos, niñera)

Taller de bordado de otoño para niños a partir de 2 años en la Salle Rosa Bonheur.

Inscripciones en el 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Precio: 15?

