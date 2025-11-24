Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)
Atelier broderie d’automne à partir de 2 ans à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Tarif: 15€
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
English : Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres
Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)
Autumn embroidery workshop from age 2 at salle Rosa Bonheur.
Registration on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Price: 15?
German : Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres
Workshop zu zweit (Kinder/ Eltern, Großeltern, Kindermädchen)
Herbststickerei-Workshop ab 2 Jahren im Rosa-Bonheur-Saal.
Nach Anmeldung unter 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Preis: 15?
Italiano :
Laboratorio in coppia (bambini/genitori, nonni, tata)
Laboratorio di ricamo autunnale per bambini a partire dai 2 anni presso la Salle Rosa Bonheur.
Iscrizioni al numero 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Prezzo: 15?
Espanol : Atelier Broderie d’Automne avec l’association l’atelier des Loutres
Taller a dúo (niños/padres, abuelos, niñera)
Taller de bordado de otoño para niños a partir de 2 años en la Salle Rosa Bonheur.
Inscripciones en el 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Precio: 15?
