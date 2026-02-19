Atelier Broderie de jolis mots sur du papier Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Broderie de jolis mots sur du papier Atelier des Lumilles Mauléon samedi 11 avril 2026.
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Lors de cet atelier, chacune choisit son modèle et réalise sa carte à la main, en découvrant et pratiquant les différents points du motif. Vous serez guidé à chaque étape afin que vous puissiez finaliser votre création en toute autonomie.
À partir de 12 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
English : Atelier Broderie de jolis mots sur du papier
