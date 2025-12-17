[Atelier Broderie] bleubiscuit Dieppe

[Atelier Broderie]

bleubiscuit / 60 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Envie de découvrir la broderie dans une ambiance conviviale et décomplexée ? Cet atelier est spécialement conçu pour les personnes débutantes, même celles qui n’ont jamais tenu une aiguille entre les mains.

Animé par Garance Couture, cet atelier propose une initiation ludique aux bases de la broderie. L’objectif apprendre les premiers points, comprendre les gestes essentiels et repartir avec une création réalisée sur place, le tout sans pression et dans la bonne humeur.

Tout le matériel est fourni, il n’y a plus qu’à se laisser guider et profiter de ce moment créatif.

Tarif 30 € (fournitures comprises)

Niveau débutant·e

Inscription obligatoire par message privé ou par mail bleubiscuit@outlook.fr .

bleubiscuit / 60 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

