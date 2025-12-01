Atelier broderie et réparation Maison des Autres Modes Paris

Atelier broderie et réparation

Avec Anne Sailor

Anne Sailor, artiste textile, vous invite à participer à un atelier dédiée à la broderie inventive qui répare, sublime, transforme et prolonge votre pièces préférées (habits, draps, sacs …). Une déchirure, une tâche deviennent une idée. Créativité, poésie et style sont au rendez- vous. Les réparations seront visibles, plusieurs techniques dont celle du tissage seront abordées et personnalisées.

Travaillez en 1h sur échantillon ou en 2h sur un de vos vêtements.

Vendredi 12 décembre de 14h30 à 15h30 et/ou 15h30 à 16h30

Vendredi 19 décembre de 14h30 à 15h30 et/ou 15h30 à 16h30

Nombre de participants : 5 maximum par heure

Inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-broderie-et-reparation

Tarifs à l’heure

Tarif plein : 25 euros

Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA).

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

Le vendredi 12 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

payant

De 20* à 25 euros l’heure.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/