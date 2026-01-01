Atelier broderie et réparation Maison des Autres Modes Paris
Atelier broderie et réparation Maison des Autres Modes Paris vendredi 16 janvier 2026.
Un après-midi créatif !
Atelier broderie et réparation
Avec Anne Sailor
Anne Sailor, artiste textile, vous invite à participer à un atelier dédiée à la broderie inventive qui répare, sublime, transforme et prolonge votre pièces préférées (habits, draps, sacs …). Une déchirure, une tâche deviennent une idée. Créativité, poésie et style sont au rendez- vous. Les réparations seront visibles, plusieurs techniques dont celle du tissage seront abordées et personnalisées.
Travaillez en 1h sur échantillon ou en 2h sur un de vos vêtements.
Vendredi 16 janvier 16h-17h / 17h-18h
Nombre de participants : 5 maximum par heure sur inscription ici
Tarifs atelier à l’heure
Tarif plein : 25 euros
Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)
Mais ce n’est pas tout : pour rendre ce moment encore plus convivial, profitez d’une buvette avec jus, tisanes et douceurs. Venez créer, apprendre et partager, dans une atmosphère chaleureuse. Une belle façon de célébrer la créativité et la beauté des savoir-faire textiles, tout en passant un moment joyeux et inspirant !
À partir de 14h à la Maison des Autres Modes
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le vendredi 16 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
payant
De 20* à 25 euros l’heure.
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
