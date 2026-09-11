Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Atelier broderie

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Atelier broderie

Et si vous appreniez à broder ? Inscrivez vous à l’atelier de réalisation de broderies sur une serviette de table. Atelier ouvert à tous .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr

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English :

Embroidery workshop

L’événement Atelier broderie Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS