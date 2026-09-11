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AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais

Atelier broderie Ferrières-en-Gâtinais

jeudi 22 octobre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais

Atelier broderie Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif

Ferrières-en-Gâtinais

Atelier broderie

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Atelier broderie
Et si vous appreniez à broder ? Inscrivez vous à l’atelier de réalisation de broderies sur une serviette de table. Atelier ouvert à tous   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05  metiersdart@cc4v.fr

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English :

Embroidery workshop

L’événement Atelier broderie Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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