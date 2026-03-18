Atelier broderie fleurie

Fil de Lait Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Tout public

Venez participer à cet atelier broderie et fleurie à Thonnance-lès-Joinville par Fil de lait

Le kit de broderie est fourni et bien sûr repartez avec votre création à la fin de l’atelier ! .

Fil de Lait Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 18 86 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier broderie fleurie Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville