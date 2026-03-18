Atelier broderie fleurie Thonnance-lès-Joinville
Atelier broderie fleurie Thonnance-lès-Joinville vendredi 20 mars 2026.
Atelier broderie fleurie
Fil de Lait Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Tout public
Venez participer à cet atelier broderie et fleurie à Thonnance-lès-Joinville par Fil de lait
Le kit de broderie est fourni et bien sûr repartez avec votre création à la fin de l’atelier ! .
Fil de Lait Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 18 86 87
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English :
L’événement Atelier broderie fleurie Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville