Atelier broderie japonaise Square Jean Jaurès La Coquille

Informations pratiques

La Coquille

Atelier broderie japonaise

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Découvrez la broderie japonaise Sashiko avec Sandrine Frapier. Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription.

Découvrez la broderie japonaise Sashiko avec Sandrine Frapier. Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription. .

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

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English : Atelier broderie japonaise

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L’événement Atelier broderie japonaise La Coquille a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère