Atelier broderie japonaise Square Jean Jaurès La Coquille
samedi 21 novembre 2026 · Square Jean Jaurès · La Coquille
Informations pratiques
La Coquille
Atelier broderie japonaise
Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Découvrez la broderie japonaise Sashiko avec Sandrine Frapier. Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription.
Découvrez la broderie japonaise Sashiko avec Sandrine Frapier. Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription. .
Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier broderie japonaise
Discover Japanese Sashiko embroidery with Sandrine Frapier. Free. Open to everyone. Registration required.
L’événement Atelier broderie japonaise La Coquille a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
À voir aussi à La Coquille (Dordogne)
- Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle La Coquille 17 septembre 2026
- Fête foraine La Coquille 18 septembre 2026
- Ateliers de cuisine Oklé des Champs La Coquille 18 septembre 2026
- Boites surprises et petites mains Square Jean-Jaurès La Coquille 19 septembre 2026
- Après-midi jeux La Coquille 10 octobre 2026