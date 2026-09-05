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Atelier broderie japonaise Square Jean Jaurès La Coquille

samedi 21 novembre 2026 · Square Jean Jaurès · La Coquille

Atelier broderie japonaise Square Jean Jaurès La Coquille

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Square Jean Jaurès
Adresse
Bibliothèque
Ville
24450 La Coquille
Département
Dordogne
Tarif

La Coquille

Atelier broderie japonaise

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Découvrez la broderie japonaise Sashiko avec Sandrine Frapier. Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription.
Découvrez la broderie japonaise Sashiko avec Sandrine Frapier. Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription.   .

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34 

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English : Atelier broderie japonaise

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L’événement Atelier broderie japonaise La Coquille a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère

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