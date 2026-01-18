Atelier Broderie Kawai Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Broderie Kawai Atelier des Lumilles Mauléon vendredi 20 février 2026.
Atelier Broderie Kawai
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Viens découvrir les bases de la broderie dans un atelier ludique et créatif !
Tu apprendras à manier l’aiguille et le fil en réalisant un joli motif kawaï de ton choix parmi plusieurs modèles, à partir de 8 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
