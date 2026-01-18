Atelier Broderie Kawai Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

Viens découvrir les bases de la broderie dans un atelier ludique et créatif !
Tu apprendras à manier l’aiguille et le fil en réalisant un joli motif kawaï de ton choix parmi plusieurs modèles, à partir de 8 ans.   .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31  atelierdeslumilles@gmail.com

