Atelier Broderie Kawai Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Broderie Kawai

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Viens découvrir les bases de la broderie dans un atelier ludique et créatif !

Tu apprendras à manier l’aiguille et le fil en réalisant un joli motif kawaï de ton choix parmi plusieurs modèles, à partir de 8 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Broderie Kawai

L’événement Atelier Broderie Kawai Mauléon a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Bocage Bressuirais