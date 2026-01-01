Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode Saint-Ex, Culture Numérique Reims
Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode Saint-Ex, Culture Numérique Reims vendredi 16 janvier 2026.
Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode
Saint-Ex, Culture Numérique Esplanade André Malraux, Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-17
Tout public
Atelier broderie laine main lors du Marché des Markers.
Viens pimper ton tricot
Je propose un atelier de broderie à la laine, destiné à personnaliser et embellir ton ou tes pièces en tricot pull, bonnet, écharpe, etc.
Les participant·es apprendront les techniques de broderie laine à travers
* des patterns exclusifs, conçus par moi
* un catalogue “flash” présenté au début de l’atelier
Je fournis
* la laine
* l’accompagnement technique
* les designs/ inspirations
Chacun est libre d’interpréter ou de créer selon son envie.
Objectif rendre son tricot unique et plus joli
Nombre de participant 6 personnes (plus possible si besoin)
Format atelier collectif (sur inscription par mail)
Durée 2h à 3h (en fonction du motif choisi) .
Saint-Ex, Culture Numérique Esplanade André Malraux, Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est studio.pas.commode@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode
L’événement Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode Reims a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT de la Marne