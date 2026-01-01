Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode Saint-Ex, Culture Numérique Reims

Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode

Saint-Ex, Culture Numérique Esplanade André Malraux, Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17

Tout public

Atelier broderie laine main lors du Marché des Markers.

Viens pimper ton tricot

Je propose un atelier de broderie à la laine, destiné à personnaliser et embellir ton ou tes pièces en tricot pull, bonnet, écharpe, etc.

Les participant·es apprendront les techniques de broderie laine à travers

* des patterns exclusifs, conçus par moi

* un catalogue “flash” présenté au début de l’atelier

Je fournis

* la laine

* l’accompagnement technique

* les designs/ inspirations

Chacun est libre d’interpréter ou de créer selon son envie.

Objectif rendre son tricot unique et plus joli

Nombre de participant 6 personnes (plus possible si besoin)

Format atelier collectif (sur inscription par mail)

Durée 2h à 3h (en fonction du motif choisi) .

Saint-Ex, Culture Numérique Esplanade André Malraux, Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est studio.pas.commode@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode

L’événement Atelier broderie laine main avec Studio Pas Commode Reims a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT de la Marne