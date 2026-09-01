Atelier broderie Les Bucoliques Le Tréport

samedi 19 septembre 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Atelier broderie

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec les créas de Vérau, apprenez à broder votre initiale. Dès 12 ans.

Participation 10€. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Atelier broderie

L’événement Atelier broderie Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers