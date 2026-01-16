Atelier broderie & lecture : rencontre avec l’auteure Lucie Baratte Médiathèque Marguerite Duras Paris

Savoir broder pour ne plus faire tapisserie

À travers les thèmes de la condition féminine, de la création artistique comme moyen d’émancipation, et de l’éternel recommencement qui constitue l’essence même de la vie, Lucie Baratte s’empare des codes classiques du conte qu’elle remodèle au gré de son imaginaire pour fait surgir un Moyen-âge onirique singulier. Un conte noir et fantastique, brodé d’or et de sang, qui susurre une langue aux accents gothiques et hautement mélodiques.

Lors de cette rencontre, l’autrice vous invite à découvrir l’art de la broderie sur papier cartonné en l’écoutant lire un extrait de son roman. À partir de la magnifique couverture du livre aux faux airs de tapisserie ancienne, ou d’autres modèles proposés par l’autrice, chaque participant·e brodera à l’aiguille un motif symbolique avec des fils de couleurs, et repartira avec sa création.

Inscriptions à partir de 14 ans (à partir du mois de février) au 01 55 25 49 10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Roman de Ronce et d’Épine Nourrie aux romans des sœurs Brontë et d’Angela Carter, Lucie Baratte revient nous conter – après sa réécriture de Barbe Bleue dans Le Chien noir – l’histoire des jeunes jumelles, Ronce et Épine, dont la nourrice prédit qu’elles seront à jamais « comme la ronce qui enserre et l’épine qui perce. » Vivant dans un château à l’orée d’une forêt mystérieuse à la fois protectrice et menaçante, les filles grandissent au rythme des saisons et se consacrent à ce qui va devenir leurs passions : la broderie pour Ronce, terrifiée par le monde extérieur, prenant pour modèle les créations de sa mère au teint quasi fantomatique ; la chasse pour Épine, téméraire et aventureuse, qui ne cesse de se lancer dans la forêt sur les traces de son père absent pour apprendre les secrets de la vie animale et végétale. Mais c’est sans compter sur cet esprit qui rôde autour du château et menace leurs existences…

Lucie Baratte Lucie Baratte est graphiste, typographe et autrice. Passionnée par la musique et les arts visuels, elle enseigne la sémiologie et la typographie et anime l’émission Rebelles Rebelles sur Radio Campus Lille. Elle auto-édite en 2016 son premier livre Looking for Janis, un récit illustré de son pèlerinage à travers les États-Unis, et publie son premier roman Le Chien noir aux éditions du Typhon (2020). Roman de Ronce et d’Épine est son deuxième roman.

La médiathèque accueille Lucie Baratte pour un atelier broderie & lecture autour de son ouvrage Roman de Ronce et d’Épine (2024 – Les éditions du Typhon).

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T15:00:00+02:00_2026-03-14T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire

