Atelier broderie libre Maison des Autres Modes Paris

Atelier broderie libre

Avec Stéphanie Cazaentre

« Broderie libre » permet de s’affranchir de la technique et du motif pour dessiner librement avec du fil, de manière intuitive et exutoire.

Lors de cet atelier, Stéphanie Cazaentre propose de broder collectivement sans technique, sans motif défini, sur un grand tissu de coton blanc. En cercle autour du tissu, les brodeuses et brodeurs placent leur tambour sur le linge et brodent.

La force de ce travail réside dans la multitude de motif qui s’accumulent sur le tissu à chaque nouvel atelier. Les enjeux de l’atelier consistent à s’éloigner de l’esthétique et se satisfaire du temps collectif, d’occuper l’espace de travail en toute légitimité.

Samedi 24 janvier 10h30-11h30 / 11h30-12h30

Nombre de participants : 5 maximum par heure

Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-broderie-libre

Tarifs à l’heure

Tarif plein : 25 euros

Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le samedi 24 janvier 2026

de à

payant

De 20* à 25 euros l’heure.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T11:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T00:00:00+02:00_2026-01-24T23:59:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



