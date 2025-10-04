Atelier broderie Médiathèque Des Jardins De La Culture Riom
Atelier broderie Médiathèque Des Jardins De La Culture Riom samedi 4 octobre 2025.
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Personnalisez votre top, tee-shirt avec des motifs de broderie adaptés aux débutants.
Avec Breudaira
Adultes – Sur inscription dès le 18/09
Médiathèque Des Jardins De La Culture Faubourg de la Bade 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473646300 https://reseaubibliotheques.rlv.eu/
Biblis en folie 2025
