Atelier broderie Médiathèque Edmond Rostand Paris jeudi 5 mars 2026.
La médiathèque Edmond Rostand lance son atelier broderie tous les 1ers jeudis du mois, de 16h à 18h, rejoignez l’auditorium pour apprendre les bases de la broderie autour de projets individuels et collectifs. Nous vous demandons d’apporter matériel et tissus en échange d’un savoir-faire et d’une collation !
Sur inscription.
Du jeudi 05 mars 2026 au jeudi 04 juin 2026 :
jeudi
de 16h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand
