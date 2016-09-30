ATELIER BRODERIE PAR SANA Montpellier
mercredi 30 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER BRODERIE PAR SANA
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Atelier broderie par Sana
Un atelier broderie créatif ouvert à tous les niveaux, même aux débutants! Venez découvrir la broderie à la main net réaliser votre propre création, accompagné(e) pas à pas.
Atelier broderie par Sana
Un atelier broderie créatif ouvert à tous les niveaux, même aux débutants! Venez découvrir la broderie à la main net réaliser votre propre création, accompagné(e) pas à pas.
Durée: 2h
Tarif : 35€
Matériel inclus
Dates :
30/09 à 16h
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English : ATELIER BRODERIE PAR SANA
Embroidery Workshop by Sana
A creative embroidery workshop open to all skill levels, even beginners! Come discover hand embroidery and create your own design, with step-by-step guidance.
L’événement ATELIER BRODERIE PAR SANA Montpellier a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT MONTPELLIER
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