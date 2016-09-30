UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

ATELIER BRODERIE PAR SANA Montpellier

mercredi 30 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
35 35

Montpellier

ATELIER BRODERIE PAR SANA

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Atelier broderie par Sana

Un atelier broderie créatif ouvert à tous les niveaux, même aux débutants! Venez découvrir la broderie à la main net réaliser votre propre création, accompagné(e) pas à pas.
Atelier broderie par Sana

Un atelier broderie créatif ouvert à tous les niveaux, même aux débutants! Venez découvrir la broderie à la main net réaliser votre propre création, accompagné(e) pas à pas.

Durée: 2h
Tarif : 35€

Matériel inclus

Dates :
30/09 à 16h

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions
07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER BRODERIE PAR SANA

Embroidery Workshop by Sana

A creative embroidery workshop open to all skill levels, even beginners! Come discover hand embroidery and create your own design, with step-by-step guidance.

L’événement ATELIER BRODERIE PAR SANA Montpellier a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT MONTPELLIER

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