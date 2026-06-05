Atelier -Broderie perlée Comme Les Grands Brest

Brest

Atelier -Broderie perlée

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Viens mettre des paillettes et des perles sur tes créations.

Tout le matériel est fourni, idéal pour se lancer !! Avec Joséphine, du Moulin de mon cœur.

Informations pratiques

Atelier destiné aux 12 ans et plus.

Durée 2h.

Inscription obligatoire auprès de la librairie https://38cql.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBm0EipYRZlYwt6eIr/xgXh_aL7fG99 .

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

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English :

L’événement Atelier -Broderie perlée Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue