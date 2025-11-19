Atelier broderie : réalise ton 1er motif textile Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Atelier broderie : réalise ton 1er motif textile Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 19 novembre 2025.
Le temps de l’atelier, découvre grâce à Alix et Emilie les techniques de broderie.
Aiguilles et fils fournis, il ne manque plus que ton imagination !
Pour les enfants et les adolescent.e.s.
À partir de 9 ans.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.
une initiation ludique à l’art de la broderie
Le mercredi 19 novembre 2025
de 16h00 à 16h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-19T17:00:00+01:00
fin : 2025-11-19T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-19T16:00:00+02:00_2025-11-19T16:30:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux