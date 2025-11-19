Atelier broderie : réalise ton 1er motif textile Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Atelier broderie : réalise ton 1er motif textile Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 19 novembre 2025.

Le temps de l’atelier, découvre grâce à Alix et Emilie les techniques de broderie.

Aiguilles et fils fournis, il ne manque plus que ton imagination !

Pour les enfants et les adolescent.e.s.

À partir de 9 ans.

Sur réservation auprès des bibliothécaires.

une initiation ludique à l’art de la broderie

Le mercredi 19 novembre 2025

de 16h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux