Atelier Broderie – Réalisez votre carte brodée d’Aulnay Chez Les Créas de Fanfan Aulnay
samedi 19 septembre 2026 · Chez Les Créas de Fanfan · Aulnay
Informations pratiques
Aulnay
Atelier Broderie – Réalisez votre carte brodée d’Aulnay
Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez réaliser votre carte brodée d’Aulnay-de-Saintonge à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! | Avec Andréa de l’atelier Au petit Brin de maille
Sur réservation.
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Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 89 60 30 francoise@fanfancrea.fr
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L’événement Atelier Broderie – Réalisez votre carte brodée d’Aulnay Aulnay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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