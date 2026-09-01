Atelier Broderie – Réalisez votre carte brodée d’Aulnay Chez Les Créas de Fanfan Aulnay

Informations pratiques

Aulnay

Atelier Broderie – Réalisez votre carte brodée d’Aulnay

Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez réaliser votre carte brodée d’Aulnay-de-Saintonge à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! | Avec Andréa de l’atelier Au petit Brin de maille

Sur réservation.

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Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 89 60 30 francoise@fanfancrea.fr

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English :

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L’événement Atelier Broderie – Réalisez votre carte brodée d’Aulnay Aulnay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge