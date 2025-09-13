ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins samedi 13 septembre 2025.
ATELIER BRODERIE
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-17 16:00:00
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-17
Mercredi 03 septembre 2025
De 14h30 à 16h00
Choississez la technique de votre choix hardanger/suisse/classique
Durée 1h30 Tarif 17€ (hors fournitures à choisir en boutique)
Samedi 13 septembre 2025
De 15h à 16h30
Technique du point Suisse pour préparer sa décoration de Noël
Durée 1h30 Tarif 35€ (fourniture et matériel inclus)
Mercredi 17 septembre 2025
De 14h30 à 16h00
Choississez la technique de votre choix hardanger/suisse/classique
Durée 1h30 Tarif 17€ (hors fournitures à choisir en boutique)
A réserver directement à la boutique jusqu’à 24h à l’avance (nombre de places limitées), en cas de désistement prévenir 48h à l’avance. .
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Saint Brevin