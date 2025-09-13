ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins samedi 13 septembre 2025.

ATELIER BRODERIE

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Mercredi 03 septembre 2025

De 14h30 à 16h00
Choississez la technique de votre choix hardanger/suisse/classique
Durée 1h30 Tarif 17€ (hors fournitures à choisir en boutique)​​
 

Samedi 13 septembre 2025

De 15h à 16h30
Technique du point Suisse pour préparer sa décoration de Noël
Durée 1h30 Tarif 35€ (fourniture et matériel inclus)

Mercredi 17 septembre 2025

De 14h30 à 16h00
Choississez la technique de votre choix hardanger/suisse/classique
Durée 1h30 Tarif 17€ (hors fournitures à choisir en boutique)

A réserver directement à la boutique jusqu’à 24h à l’avance (nombre de places limitées), en cas de désistement prévenir 48h à l’avance.   .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26  contact@laiguilledespins.fr

