Atelier broderie spontanée Art brut Cour des Arts, Ecole d’Art Beaulieu-sous-la-Roche

Atelier broderie spontanée Art brut Cour des Arts, Ecole d’Art Beaulieu-sous-la-Roche samedi 11 octobre 2025.

Atelier broderie spontanée Art brut

Cour des Arts, Ecole d’Art 1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-22 2025-12-20 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-14 2026-04-25 2026-05-09 2026-06-13

.

Cour des Arts, Ecole d’Art 1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 55 33 40 aurorethuault@hotmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier broderie spontanée Art brut Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays des Achards