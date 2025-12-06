Atelier broderie sur carte à la Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Atelier broderie sur carte à la Médiathèque de Beuzeville

Médiathèque de Beuzeville Beuzeville Eure

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

En cette fin d’année, venez créer une carte très spéciale, en la brodant !!

Choisissez votre motif, enfilez votre aiguille et mettez en couleur votre carte pour créer un objet unique !!

Atelier élaboré à partir des livrets Les Cartes à broder aux Editions Eyrolles

Le samedi 6 décembre de 10h30 à 12h

Atelier pour les adultes et ados

Le matériel sera fourni Carte, fils, aiguille

Gratuit Nombre de place limité, sur inscription .

Médiathèque de Beuzeville Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Atelier broderie sur carte à la Médiathèque de Beuzeville

