Atelier Broderie sur papier Manufactory Le Havre
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-19 14:00:00
fin : 2026-03-19 16:00:00
2026-03-19
Envie de créer autrement ? Avec l’atelier Broderie sur papier proposé par Manufactory, le fil devient trait et le papier prend vie.
Quelques points, un peu de couleur, et votre motif se révèle en relief. Un moment créatif, accessible à tous, pour laisser parler votre imagination.
Pour les adultes Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
