Atelier Broderie sur papier Manufactory Le Havre

Atelier Broderie sur papier

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 14:00:00

fin : 2026-03-19 16:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Envie de créer autrement ? Avec l’atelier Broderie sur papier proposé par Manufactory, le fil devient trait et le papier prend vie.

Quelques points, un peu de couleur, et votre motif se révèle en relief. Un moment créatif, accessible à tous, pour laisser parler votre imagination.

Pour les adultes Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Broderie sur papier

L’événement Atelier Broderie sur papier Le Havre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie