Informations pratiques

Ploumoguer

Atelier broderie sur papier

Boutique Ar Typik Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir la broderie sur papier.

Après un temps d’expérimentation, vous broderez ensuite sur une photographie de votre choix.

Matériel fourni. .

Boutique Ar Typik Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

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English :

L’événement Atelier broderie sur papier Ploumoguer a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE