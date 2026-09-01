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AGENDA · Ploumoguer

Atelier broderie sur papier Ploumoguer

samedi 26 septembre 2026 · Ploumoguer

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Boutique Ar Typik
Ville
29810 Ploumoguer
Département
Finistère
Tarif

Ploumoguer

Atelier broderie sur papier

Boutique Ar Typik Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir la broderie sur papier.
Après un temps d’expérimentation, vous broderez ensuite sur une photographie de votre choix.
Matériel fourni.   .

Boutique Ar Typik Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

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English :

L’événement Atelier broderie sur papier Ploumoguer a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE