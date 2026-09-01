AGENDA · Ploumoguer
Atelier broderie sur papier Ploumoguer
samedi 26 septembre 2026 · Ploumoguer
Informations pratiques
Ploumoguer
Atelier broderie sur papier
Boutique Ar Typik Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir la broderie sur papier.
Après un temps d’expérimentation, vous broderez ensuite sur une photographie de votre choix.
Matériel fourni. .
Boutique Ar Typik Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24
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English :
L’événement Atelier broderie sur papier Ploumoguer a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE