Atelier Broderie sur photos au Mini-Lab Le MHN fait le Mur Lille

Atelier Broderie sur photos au Mini-Lab Le MHN fait le Mur
47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
As-tu déjà expérimenté la broderie sur photo ? Le Musée propose de t’essayer à cet art du fil en redonnant vie et couleur à des photos d’archives du Musée !
Les mercredis 18 & 25 fév., 25 mar., 15 & 29 avr., 27 mai, 24 juin, de 15h à 16h30
Pour tous, à partir de 10 ans
Au Mini-Lab de la Micro-Folie installée à la maison Folie Moulins
47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France +33 3 20 95 08 82 mfmoulins@mairie-lille.fr
English :
Have you ever tried photo embroidery? The Museum invites you to try your hand at this art of thread by bringing life and color back to photos from the Museum?s archives!
—
Wednesdays Feb. 18 & 25, Mar. 25, Apr. 15 & 29, May 27, June 24, 3 pm to 4:30 pm
For all, ages 10 and up
At the Micro-Folie Mini-Lab at Maison Folie Moulins
