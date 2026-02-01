Atelier Broderie sur photos au Mini-Lab Le MHN fait le Mur Lille

Atelier Broderie sur photos au Mini-Lab Le MHN fait le Mur

47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

As-tu déjà expérimenté la broderie sur photo ? Le Musée propose de t’essayer à cet art du fil en redonnant vie et couleur à des photos d’archives du Musée !

—

Les mercredis 18 & 25 fév., 25 mar., 15 & 29 avr., 27 mai, 24 juin, de 15h à 16h30

Pour tous, à partir de 10 ans

Au Mini-Lab de la Micro-Folie installée à la maison Folie Moulins

47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France +33 3 20 95 08 82 mfmoulins@mairie-lille.fr

English :

Have you ever tried photo embroidery? The Museum invites you to try your hand at this art of thread by bringing life and color back to photos from the Museum?s archives!

—

Wednesdays Feb. 18 & 25, Mar. 25, Apr. 15 & 29, May 27, June 24, 3 pm to 4:30 pm

For all, ages 10 and up

At the Micro-Folie Mini-Lab at Maison Folie Moulins

