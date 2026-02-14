Atelier Broderie sur photos – au Mini-Lab / Le MHN fait le Mur, Maison Folie Moulins, Lille

Atelier Broderie sur photos – au Mini-Lab / Le MHN fait le Mur 18 février – 24 juin, certains mercredis Maison Folie Moulins Nord

Sur réservation

As-tu déjà expérimenté la broderie sur photo ? Le Musée propose de t’essayer à cet art du fil en redonnant vie et couleur à des photos d’archives du Musée !

—

Les mercredis 18 & 25 fév., 25 mar., 15 & 29 avr., 27 mai, 24 juin, de 15h à 16h30

Pour tous, à partir de 10 ans

Au Mini-Lab de la Micro-Folie installée à la maison Folie Moulins

Maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

