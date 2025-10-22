Atelier broderie sur photos au Mini-Lab Lille

Atelier broderie sur photos au Mini-Lab Lille mercredi 22 octobre 2025.

Atelier broderie sur photos au Mini-Lab

47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2026-01-28

As-tu déjà expérimenté la broderie sur photo ? Le Musée propose de t’essayer à cet art du fil en redonnant vie et couleur à des photos d’archives du Musée !

—

Les mercredis 22 & 29 oct., 10 déc., 28 janv., de 15h à 16h30

Pour tous, à partir de 10 ans

Au Mini-Lab de la Maison folies Moulins

As-tu déjà expérimenté la broderie sur photo ? Le Musée propose de t’essayer à cet art du fil en redonnant vie et couleur à des photos d’archives du Musée !

—

Les mercredis 22 & 29 oct., 10 déc., 28 janv., de 15h à 16h30

Pour tous, à partir de 10 ans

Au Mini-Lab de la Maison folies Moulins .

47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Have you ever tried photo embroidery? The Museum invites you to try your hand at this art of thread by bringing life and color back to photos from the Museum?s archives!

—

Wednesdays Oct. 22 & 29, Dec. 10, Jan. 28, 3 pm to 4:30 pm

For all, ages 10 and up

At the Maison folies Moulins Mini-Lab

German :

Hast du schon einmal mit Fotostickerei experimentiert? Das Museum bietet dir die Möglichkeit, diese Fadenkunst auszuprobieren, indem du Fotos aus dem Archiv des Museums zu neuem Leben erweckst und ihnen Farbe verleihst!

—

Mittwochs, 22. und 29. Oktober, 10. Dezember, 28. Januar, 15:00 bis 16:30 Uhr

Für alle ab 10 Jahren

Im Mini-Lab des Maison folies Moulins (Haus der Mühlen)

Italiano :

Avete mai provato il ricamo fotografico? Il Museo vi offre la possibilità di cimentarvi in quest’arte del filo dando nuova vita e colore alle foto d’archivio del Museo!

—

Mercoledì 22 e 29 ottobre, 10 dicembre, 28 gennaio, dalle 15.00 alle 16.30

Per tutti, a partire dai 10 anni

Presso il Mini-Lab della Maison folies Moulins

Espanol :

¿Has probado alguna vez el bordado fotográfico? El Museo te ofrece la oportunidad de probar este arte del hilo dando nueva vida y color a las fotos de archivo del Museo

—

Miércoles 22 y 29 de octubre, 10 de diciembre, 28 de enero, de 15:00 a 16:30

Para todos, a partir de 10 años

En el minilaboratorio de la Maison folies Moulins

L’événement Atelier broderie sur photos au Mini-Lab Lille a été mis à jour le 2025-09-17 par Hauts-de-France Tourisme