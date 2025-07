Atelier broderie Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier broderie Café Cantine Villeneuve-sur-Lot mercredi 16 juillet 2025.

Atelier broderie

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Venez apprendre une technique de broderie, utile pour customiser vos vêtements, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire, limitée à 7 places.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier broderie

Come and learn an embroidery technique, useful for customizing your clothes, from age 8 upwards.

Reservations essential, limited to 7 places.

German :

Lernen Sie eine Stickereitechnik, die nützlich ist, um Ihre Kleidung zu individualisieren, ab 8 Jahren.

Reservierung erforderlich, auf 7 Plätze begrenzt.

Italiano :

Venite a imparare una tecnica di ricamo, utile per personalizzare i vostri abiti, a partire dagli 8 anni.

È indispensabile la prenotazione, limitata a 7 posti.

Espanol :

Ven a aprender una técnica de bordado, útil para personalizar tu ropa, a partir de 8 años.

Imprescindible reservar, plazas limitadas a 7.

