Atelier Brodeuse Numérique Médiathèque Roger Bichelberger Forbach

Atelier Brodeuse Numérique Médiathèque Roger Bichelberger Forbach samedi 4 octobre 2025.

Atelier Brodeuse Numérique Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Roger Bichelberger Moselle

Matériel : des vêtements ou textiles que vous souhaitez personnaliser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Et si couture et broderie passaient aussi au numérique ? C’est ce que nous vous proposons d’expérimenter avec cet outil de fabrication !

Venez découvrir cette machine qui vous permettra de réaliser plusieurs centaines de motifs de broderie pré-enregistrés.

Brodez un mouchoir en tissu, transformez un accroc en motif brodé, ou encore réalisez un patch : laissez libre cours à votre imagination !

Médiathèque Roger Bichelberger 4 Place Aristide Briand, 57600 Forbach, France Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est 0387846190 http://www.mediatheque-forbach.net [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 84 61 90 »}]

Et si couture et broderie passaient aussi au numérique ? C’est ce que nous vous proposons d’expérimenter avec cet outil de fabrication !

Médiathèque de Forbach