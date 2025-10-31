ATELIER BROYER SES VÉGÉTAUX POUR MIEUX LES RÉUTILISER Grenade

ATELIER BROYER SES VÉGÉTAUX POUR MIEUX LES RÉUTILISER

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

En plus d’accélérer la vitesse de décomposition, broyer permet de diviser par 6 son volume de végétaux ! Au cours de cet atelier, nous verrons les outils de broyage existant pour broyer nos végétaux.

Nous découvrirons également comment réutiliser au jardin le broyat obtenu en fonction de la saison et des végétaux broyés (BRF, broyat brun, broyat vert, broyat de résineux). Les broyats et leurs usages n’auront plus aucun secret pour vous !

Cet atelier est animé par Partageons les jardins . Les inscriptions sont obligatoires.

Cet atelier est animé par Partageons les jardins . Les inscriptions sont obligatoires.

Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans.

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

In addition to speeding up decomposition, shredding allows you to divide your volume of vegetation by 6! In this workshop, we’ll look at the shredding tools available for shredding our plants.

German :

Das Häckseln beschleunigt nicht nur die Zersetzungsgeschwindigkeit, sondern kann auch das Volumen der Pflanzen um das Sechsfache reduzieren! In diesem Workshop werden wir sehen, welche Werkzeuge es gibt, um unsere Pflanzen zu zerkleinern.

Italiano :

Oltre ad accelerare il tasso di decomposizione, la triturazione consente di dividere il volume della vegetazione per 6! In questo laboratorio, esamineremo gli strumenti di triturazione disponibili per sminuzzare le nostre piante.

Espanol :

Además de acelerar el ritmo de descomposición, la trituración permite dividir por 6 el volumen de vegetación En este taller, veremos las herramientas de trituración disponibles para triturar nuestras plantas.

