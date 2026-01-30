Atelier bruitage à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Atelier bruitage à la Médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Venez vous essayer à l’art du bruitage. A l’aide de divers accessoires, nous allons créer ensemble la bande-son d’un court-métrage.

* Tout public à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

* Sur inscription au 05.49.16.58.75 .

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

